Полтавський губернатор наїхав на Тимошенко

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ закликає уряд не звинувачувати губернаторів у зростанні інфляції, а формувати правильну макроекономічну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.АСАДЧЕВ сказав в інтерв’ю журналістам після апаратної наради в ОДА.

“Не слід шукати винних, а готуватися до можливих нових витків інфляції я закликаю Кабінет міністрів України”, - сказав губернатор Полтавщини.

За його словами, місцевим керівникам не звикати чути звинувачення у свій бік з боку уряду, який намагається перекласти на них відповідальність за інфляційні процеси в країні. “Я можу сказати це не соромлячись, як говорив і попередньому прем’єру, який теж намагався звалити на губернаторів макроекономічні прорахунки урядовців, - не існує регіональних відтінків інфляції, бо це один із показників, який демонструє динамічні процеси в економіці, а вони пов’язані між собою не тільки на теренах країни, але й переплітаються із зовнішніми факторами. І тому не може окремо бути інфляції у Полтаві чи, наприклад, у Києві”, - зазначив В.АСАДЧЕВ.

На його переконання, нинішній уряд, “так само як і його попередники, не вміє правильно формувати макроекономічну політику”.

За словами В.АСАДЧЕВА, “з одного боку їм, як правильно підкреслив Президент Віктор ЮЩЕНКО, хочеться багато наобіцяти і бути своєрідними дідами морозами та всім роздавати подарунки. А з іншого боку, коли починається зворотній процес і грошова маса, що викидається на ринок, породжує зростання цін, урядовці починають шукати крайніх і хто де не допрацював”.

При цьому він навів приклад пасажирських перевезень: якщо ціни на пальне вже майже сягнули одного євро, то як в таких умовах в регіонах може не дорожчати вартість перевезень. Це стосується і багатьох інших напрямків, зауважив губернатор. За словами голови Полтавської ОДА, інфляцію також стимулює імпорт товарів та послуг.

На переконання В.АСАДЧЕВА, в цих умовах уряд повинен чітко передбачати свою макроекономічну політику.

„Треба аналізувати не що відбулося і хто крайній, а що чекає нас далі. А я можу сказати, що восени нас чекає новий виток інфляції, але тепер це торкнеться комунальних послуг та тарифів. Бо підходить новий опалювальний сезон, нові тарифи Національної комісії регулювання електроенергетики, Росія вже оголосила нову ціну на газ. А значить підприємствам, що надають послуги, буде потрібно більше грошової маси. А шляхів, як її збільшити, тільки два – або брати кредити, що мало реально, якщо зважити на фінансовий стан підприємств, або підвищувати тарифи”, – підкреслив В.АСАДЧЕВ.

За його словами, якщо уряд знову вдасться до популізму і не передбачить цю ситуацію у макроекономічних розрахунках, в Україні може відбутися нове різке зростання цін. Тому, щоб уникнути неприємностей, необхідне правильне планування, а не з’ясування відносин із владою в регіонах, наголосив голова Полтавської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запрошував на засідання 18 червня для надання звіту щодо цінової ситуації в регіонах п`ятьох голів держадміністрацій. Проте на початку засідання стало відомо, що голови ОДА не братимуть участі в засіданні уряду.

Заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК закликав уряд відмовитися від розгляду питання про рівень інфляції в регіонах у контексті дисциплінарної відповідальності губернаторів.