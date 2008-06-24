Кабмін не забув, що Київ - столиця України

Кабінет міністрів затвердив Програму забезпечення виконання у 2008 році м. Києвом функцій столиці України.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову №466 було прийнято на засіданні кабміну 11 червня.

Згідно з документом, загальний обсяг фінансового забезпечення Програми становить 1 млрд. 696 млн. грн. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету м. Києва.

Відповідно до прийнятого рішення, у 2008 р. на будівництво, реконструкцію та капремонт споруд і будівель планується виділити субвенції з державного бюджету міському бюджету Києва в сумі 1 млрд. 346 млн. грн. Зокрема, ці кошти передбачено вкласти в будівництво та реконструкцію стадіону “Олімпійський”, нового столичного вокзалу – Дарницький; у транспортні розв’язки; розвиток метрополітену та низку інших об’єктів культурного та господарського значення.

Крім того, ще 350 млн. грн. планується розподілити на: на розвиток галузі освіти в місті (153,6 млн. грн., з яких 143,4 млн. грн. – на щомісячні надбавки працівникам закладів освіти); на охорону здоров’я (155,5 млн. грн., з яких 127 млн. грн. – на надбавки медпрацівникам); на соціальний захист та соціальне обслуговування (16,1 млн. грн., з яких 10 млн. грн. – на виплату надбавок соцпрацівникам та 6,1 млн. грн. – на соцадаптацію осіб, які не мають постійного місця проживання); на фізичну культуру і спорт (3,5 млн. грн. - для виплати надбавок працівникам галузі спорту) та на культуру і мистецтво (21,3 млн. грн. – для виплат надбавок працівникам закладів культури).

Постановою передбачається, що виконання Програми дасть змогу створити сприятливі умови для здійснення заходів загальнодержавного та міжнародного значення у столиці України, забезпечити підготовку відповідних об’єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.