Тема дня: Приватизація-2016: нова хвиля (відео)

20:59, 03 лютого 2016
Політика
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Гість: Євген Олейніков, експерт Економічного дискусійного клубу, екс-керівник департаменту стратегічного розвитку економіки в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Айварас Абромавичус сьогодні вирішив піти у відставку / Фото УНІАН

Підтеми:

1. «Велика приватизація»

2. Амбітні плани

3. Ризики

4. Відставка міністра МЕРТ

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