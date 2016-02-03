Тема дня: Приватизація-2016: нова хвиля (відео)

Гість: Євген Олейніков, експерт Економічного дискусійного клубу, екс-керівник департаменту стратегічного розвитку економіки в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Підтеми: 1. «Велика приватизація» 2. Амбітні плани 3. Ризики 4. Відставка міністра МЕРТ

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