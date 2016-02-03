Тема дня: Приватизація-2016: нова хвиля (відео)
20:59, 03 лютого 2016Політика
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Гість: Євген Олейніков, експерт Економічного дискусійного клубу, екс-керівник департаменту стратегічного розвитку економіки в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Айварас Абромавичус сьогодні вирішив піти у відставку / Фото УНІАН
Підтеми:
1. «Велика приватизація»
2. Амбітні плани
3. Ризики
4. Відставка міністра МЕРТ
Тема дня 3 лютого: Приватизація-2016: нова хвиля
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