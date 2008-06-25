Довгий хоче знати, що задумав Луценко

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА і виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з проханням здійснити перевірку, чи проводяться стосовно нього заходи оперативного характеру з боку Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться у листі О.ДОВГОГО до керівників Генпрокуратури і СБУ, текст якого переданий УНІАН.

У своєму зверненні секретар Київради звертає їхню увагу на численні кримінальні злочини, скоєні по відношенню до депутатів Київської міської ради протягом останніх двох років, які досі «поховані» у кабінетах слідчих органів МВС. А критична оцінка діяльності міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, за його словами, призвела до викликів «без особливої потреби» до міліції для чергового надання свідчень.

«Я володію інформацією про те, що зі сторони МВС створена чи закріплена за мною спеціальна група. Це змушує мене замислитися над метою і завданнями такої групи, можливістю скоєння різного роду провокацій щодо мене, - зазначає О.ДОВГИЙ у своєму листі. - Прошу Вас провести перевірку щодо проведення заходів оперативного характеру стосовно мене та у випадку наявності таких дати їм належну правову оцінку, і вжити, в разі необхідності, відповідних дій прокурорського реагування».

Секретар Київради висловив сподівання, що його найприкріші підозри не виправдаються: «Адже в протилежному випадку це означатиме, що в країну, в систему правоохоронних органів повертаються старі методи переслідування і тиску за відкриту громадську і політичну позицію, що є неприпустимим у вільній демократичній державі, якою ми бачимо Україну», - зазначив О.ДОВГИЙ.