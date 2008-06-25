У Луценка нарили купу компромату на Балогу

Депутатська група «Народна самооборона» звернулася до голови Рахункової палати України Валентина СИМОНЕНКА з вимогою невідкладно перевірити інформацію про нецільове використання державного майна та коштів державного бюджету України посадовими особами Секретаріату Президента України, їхніми рідними та близькими, а саме – авіарейсів Державного авіаційного підприємства «Україна» протягом 2007 року за участю глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», у зверненні зазначається, що до депутатської групи «Народна самооборона» з різних джерел надходить інформація про нецільове використання державного майна та коштів держбюджету України посадовими особами Секретаріату Президента, їхніми рідними та близькими шляхом незаконного користування повітряними суднами державіапідприємства «Україна» під час перельотів з приватною метою територією нашої держави.

Так, депутатська група має інформацію щодо 24-х авіарейсів, здійснених літаками підприємства «Україна» протягом 2007-2008 років, під час яких на борту перебували глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА, наближені до нього посадовці та народні депутати, родичі та знайомі. У повідомленні надається перелік цих рейсів, які переважно здійснювалися за маршрутом Київ-Ужгород-Київ.

У зверненні депутатів наголошується, що «всі зазначені авіарейси під час їх організації та виконання мали статус спеціальних (некомерційних), але були здійснені виключно з приватною метою, переважно у вихідні дні».

Депутати зазначають, що відповідно до Положення про Державне авіаційне підприємство «Україна» та його статуту, виконання спеціальних рейсів зазначеної авіакомпанії фінансується за рахунок держбюджету.

«У випадку, якщо на сьогоднішній день зазначені у нашому зверненні авіарейси шляхом різноманітних махінацій переведено до розряду «комерційних», прошу перевірити фактичний час та обсяги їх оплати з боку пасажирів», - просять депутати з «Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ 17 червня звернувся з депутатськими запитами до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, в яких просить перевірити на наявність корупційних дій факти авіаперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ.

У запиті він наводив перелік понад 60 перельотів, здійснених В.БАЛОГОЮ в 2007-2008 роках.

Крім того, депутатська група „Народна самооборона” звернулася з вимогою до Верховної Ради України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів зловживання службовим становищем главою Секретаріату Президента.

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК назвав ці звинувачення надуманими.

19 червня голова Державного управління справами України Ігор ТАРАСЮК заявив, що В.БАЛОГА не літав літаками авіакомпанії «Україна» за державний рахунок.