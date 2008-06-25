Кільчицька зупинила свій вибір на ресторані у Ніцці

Скоро Ірена Кільчицька, яка до недавнього часу була правою рукою мера, відзначатиме свій день народження.

40-річний ювілей колишня чиновниця вирішила відсвяткувати в Ніцці. Там вже орендований ресторан, а в Києві замовлені спецрейси, якими полетять гості Ірени Реонольдівни, пише Обком з посиланням на "24".

Найвідоміший подарунок Ірени Кільчицької стояв у неї на столі в робочому кабінеті. Це скульптура ділової жінки, що біжить, з портфелем і з дитиною напереваги. «Правда, вона на мене схожа?» – питала Ірена Реонольдівна.

Подарунки зі значенням любить одержувати і начальник головного управління житлового забезпечення адміністрації, депутат-литвинівець Михайло Голиця. «У мене в кабінеті стоять три мавпочки, знаєте, з серії – нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу. Ось і розумійте як хочете», – сказав він. Мабуть, дарувальник знав: робота у Михайла Голиці така, що цей девіз йому дуже підходить. Як-не-як квартирне питання вирішується в цьому кабінеті.

У заступника мера Дениса Басса свій підхід до подарунків. Він признався, що наперед купляє декілька екземплярів Біблії і прихоплює том, коли відправляється на день народження.