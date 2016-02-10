НАБУ допитає Кононенка слідом за Абромавичусом

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, пише Українська правда.

"Пана Кононенка буде викликано на допит після того, як буде зібрано всі дані, які може надати Айварас Абромавичус", - зазначили у прес-службі.

Там уточнили, що черговий допит Абромавичуса заплановано на середу, 10 лютого, о 16 годині.

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У свою чергу помічник народного депутата Кононенка Ніна Єфремова повідомила, що Кононенко ще не отримував виклик на допит в НАБУ. "Він готовий співпрацювати, але жодного виклику не отримував", - зазначила помічниця Кононенка.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання як можна швидше.

Він підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції "Блок Петра Порошенко", в особливості Ігоря Кононенка, втрутитися у роботу міністерства.

Абромавичус заявив, що не бажає бути "ширмою" для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.