Порошенко затвердив програму співробітництва з НАТО на 2016 рік
Президент Петро Порошенко своїм указом затвердив Річну національну програму співробітництва Україна-НАТО на 2016 рік.
Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.
«Програма має забезпечити скоординований комплексний розвиток співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору за всіма напрямами взаємодії нашої держави з Альянсом», - йдеться в документі.
Зазначається, що Програма визначає загальні політичні цілі партнерства України з НАТО та напрями взаємодії з Організацією у сфері міжнародної безпеки (міжнародні операції з підтримання миру, боротьба з тероризмом, контроль над озброєннями, екологічна безпека).
Читайте такожНАТО допоможе Україні у створенні Сил спецоперацій
Окрім цього, Програма відображає ключові кроки у процесі здійснення політичних, економічних та соціальних реформ в країні, основні елементи політики у сфері національної безпеки і оборони.
«Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО також визначає цілі, завдання і практичні заходи з реформування сектору безпеки і оборони та підвищення рівня обороноздатності України, які реалізовуватимуться у взаємодії з НАТО визначеними виконавцями – центральними органами виконавчої влади», - говориться в документі.
Згідно з указом, Кабінету міністрів України доручено забезпечити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Річної національної програми.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.