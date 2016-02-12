Порошенко затвердив програму співробітництва з НАТО на 2016 рік

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Програма має забезпечити скоординований комплексний розвиток співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору за всіма напрямами взаємодії нашої держави з Альянсом», - йдеться в документі.

Зазначається, що Програма визначає загальні політичні цілі партнерства України з НАТО та напрями взаємодії з Організацією у сфері міжнародної безпеки (міжнародні операції з підтримання миру, боротьба з тероризмом, контроль над озброєннями, екологічна безпека).

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Окрім цього, Програма відображає ключові кроки у процесі здійснення політичних, економічних та соціальних реформ в країні, основні елементи політики у сфері національної безпеки і оборони.

«Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО також визначає цілі, завдання і практичні заходи з реформування сектору безпеки і оборони та підвищення рівня обороноздатності України, які реалізовуватимуться у взаємодії з НАТО визначеними виконавцями – центральними органами виконавчої влади», - говориться в документі.

Згідно з указом, Кабінету міністрів України доручено забезпечити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Річної національної програми.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.