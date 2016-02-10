Місія України при НАТО очікує від Альянсу гарантування безпеки східного флангу в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Брюсселі.

"Від сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу я особисто очікую рішень щодо максимального нарощування сил і засобів для стримування агресії зі сходу, максимального нарощування сил і засобів для гарантування безпеки східного флангу Альянсу, оскільки я вважаю Україну елементом східного флангу Альянсу де-факто", - сказав Божок.

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Говорячи про військову і політичну готовність України стати членом НАТО, Божок наголосив, що "в практичній площині Україна ще не готова, але Україна розпочала підготовку для цього".

Водночас, дипломат звернув увагу на те, що якщо говорити про соціально-економічну і політичну сфери, де необхідно провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО, то йдеться про Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

"По суті, вимоги, які висуваються в рамках Угоди про асоціацію та політичного блоку питань підготовки до членства в Альянсі, є ідентичними. Тобто, наш ступінь готовності з політичної і соціально-економічної точки зору до вступу в Альянс визначатиметься ступенем нашої готовності або рівнем виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС", - заявив Божок.

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За його словами, питання з НАТО є дещо складнішими, тому що також є блок оборонного і безпекового характеру.

"Країна, яка хотіла б у майбутньому стати членом Альянсу, вона має відповідати відповідним критеріям в оборонному та безпековому секторі і в контексті рівня підготовки Збройних сил", - заявив Божок.

Тому, зазначив він, Україна і співпрацює з НАТО, щоб цих критеріїв підготовки досягти.