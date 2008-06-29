Тимошенко бажає молодим українцям завжди бути переможцями

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО бажає молодим українцям “бути завжди переможцями”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це йдеться у привітанні прем’єр-міністра з нагоди Дня молоді.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що країна і уряд зокрема розраховує на знання, інтелект молоді, без яких неможливо зробити справжні прориви в усіх сферах життя. “Наша Батьківщина, як і ви, дуже молода, їй всього сімнадцять. Разом з вами, вашим напором, наполегливістю ми в силі зробити справжні дива — побудувати красиву та могутню Україну, якою пишатимуться усі наші співвітчизники”, – йдеться у привітанні.

Прем’єр також побажала молоді “із притаманною юності глибиною почуттів любити Батьківщину, не розчаровуватися у житті, бачити у всьому, що вас оточує, лише прекрасне”, бути справедливими та впевненими у своїх силах.