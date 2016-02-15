"Народний фронт" висловив підтримку чинному уряду

22:41, 15 лютого 2016
Політика
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На засіданні фракції "Народний фронт", яке відбулося у понеділок ввечері, депутати висловили підтримку чинному уряду.

УНІАН

Про це заявила народний депутат Вікторія Сюмар, передає Українська правда.

"Фракція повним складом підтримала прем'єр-міністра", - зазначила вона.

За словами Сюмар, у разі голосування про визнання роботи уряду незадовільною, прем'єр вимагатиме якнайшвидшого розгляду постанови про недовіру до уряду.

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Водночас співрозмовники УП у фракції зазначають, що найближче оточення Яценюка емоційно сприйняло рішення БПП.

Попри це, на фракції НФ не обговорювали можливість виходу з коаліції.

"Очевидно, що Арсеній вночі ще говоритиме з Ляшком і Відродженням", - сказав один із депутатів.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" вирішила визнати роботу чинного Кабінету Міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка незадовільною та збирати підписи за його відставку.

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