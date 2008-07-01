Довгий натякає, що опозиція у Київраді - явище тимчасове

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що з сьогоднішнього дня Київрада почне працювати ритмічно й ефективно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, він сказав сьогодні журналістам: «Ми повинні розглядати владу не лише як ресурс. Ми зобов’язані розглядати владу як відповідальність. Навіть ті фракції, які поки що позиціонують себе як опозиційні, повинні мати можливість повноцінно здійснювати свої контрольні функції. Відтак фракції БЮТ, Блоку Віталія Кличка представлені у всіх без виключення постійно діючих комісіях. При бажанні вони матимуть можливість фахово аргументувати кожен проект рішення».

За словами О.ДОВГОГО, "нам вартувало чималих зусиль, щоб знайти компроміс. Але в результаті ми погодили основні документи, які в подальшому регламентуватимуть нашу роботу. Першим прикладом нової філософії роботи Київради є регламент, проект якого завізували всі фракції, окрім Блоку Катеринчука, представники якого не були присутні в процесі роботи над регламентом. Також Блок Віталія Кличка підписав його із зауваженнями".

Як сказав О.ДОВГИЙ, у новому регламенті реалізований абсолютно новий підхід до роботи. «Основа цього регламенту – додаткова гласність, прозорість і відповідальність кожного чиновника, секретаріату за те, що хоча б один документ затримується на хоча б одну хвилину на якомусь столі без відповідної аргументації. Також у регламенті декларується додаткова необхідність інформування не лише депутатського корпусу, але й громадськості стосовно всіх проектів рішень, які приймаються Київською міською радою. Також всі без виключення майнові, земельні питання потребують обов’язкової фотофіксації. Фракції підтримали ініціативу створити додаткові штатні одиниці в секретаріаті, які забезпечуватимуть візуальні зображення кожного об’єкту або земельної ділянки, яка розглядається», - сказав він.

Як повідомив секретар Київради, у регламенті прописаний доступ всіх без виключення фракцій і депутатів до комунальних ЗМІ. «І найголовніше – жоден депутат, жодна фракція не матиме права вносити з голосу будь-який проект рішення. Таке право надається виключно головуючому і у виняткових випадках, які потребують негайного ухвалення рішення для забезпечення життєдіяльності міста», - повідомив О.ДОВГИЙ.