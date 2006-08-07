До Криму знову йдуть кораблі НАТО

У порт Севастополя прибудуть іноземні військові кораблі. Це відбудеться в рамках міжнародних навчань «Blackseafor», які триватимуть до 22 серпня.

Загони швидкого реагування проведуть умовні антитерористичні операції, відпрацюють навики рятування судів і підводних човнів.

Групу «Blackseafor» створили 5 років тому. Україна, Росія, Грузія, Болгарія, Румунія і Туреччина (останні три країни є членами НАТО) таким чином піклуються про безпеку Чорного моря. Фахівці розглядають «Blackseafor» як альтернативу українсько-американським навчанням «Sea Breeze», проведення яких припинили через масові акції протесту у Феодосії.

Обком з посиланням на НТН