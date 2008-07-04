Жванія вважає, що Кириленко не на тому боці спав

Вчора на розширеному засіданні ради коаліції за участю прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і членів уряду були визначені законопроекти, які коаліція планує схвалити до початку парламентських канікул. До порядку денного останнього сесійного тижня депутати збираються внести і проект закону про зміни до держбюджету, але поки цього документа в Раді немає, а члени Кабміну не можуть сказати про нього нічого конкретного, пише "Коммерсантъ-Україна".

На засідання ради коаліції завітав народний депутат Давид Жванія (НУНС). Але над самим засіданням він віддав перевагу неформальному спілкуванню із заступником глави фракції БЮТ Андрієм Кожем’якіним і міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Переговоривши з ними декілька хвилин, пан Жванія вийшов із залу у супроводі глави МВС.

Втім, говорити про кримінальні справи, що розслідуються Генпрокуратурою за фактом підробки документів, що мають відношення до процедури отримання ним українського громадянства, він відмовився.

– У такому разі прокоментуйте прохання В’ячеслава Кириленкадо уряду відкликати вашу кандидатуру на пост глави Антимонопольного комітету, - попросив Ъ.

– Та воно взагалі ні з ким не узгоджувалося – це називається "Сон Кириленка", - обурився Давид Жванія.– Він просто не на тому боці спав, а потім в голову йому прийшла думка, так би мовити, після. Самому б йому це в голову не прийшло, а з ким він переспав, ми не знаємо.

Тут в розмову втрутився Юрій Луценко. – До речі, можу відкрити вам державну таємницю: на фракції НУНС за весь час її існування взагалі жодного разу ні за що не голосували, - сказав міністр і забрав пана Жванію в коридори парламенту.