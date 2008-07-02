У НУ-НС просять Тимошенко не давати Жванії посаду
14:43, 02 липня 2008Політика
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Кириленко пояснив, у чому проблема
|В’ячеслав Кириленко
За словами голови фракції НУ-НС, «у зв’язку з тим, що фракція «Наша Україна - Народна Самооборона» не ухвалювала рішень щодо кандидатур на ці посади, ми звертаємося до уряду з проханням відкликати подання з парламенту щодо цих кандидатур».
«Кандидатури на посаду голови Антимонопольного комітету та голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, відповідно до Угоди про створення демократичної коаліції, пропонуються Блоком «Наша Україна - Народна Самооборона», - зазначив В’ячеслав Кириленко, – на одному з найближчих засідань фракції ми визначимося щодо претендентів на ці посади».
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