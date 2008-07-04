Тимошенко: Антимонопольний комітет ніхто не очолює

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на даний час Антимонопольний комітет ніхто не очолює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в ході робочої поїздки до Миколаївської області.

«Ніхто не очолює Антимонопольний комітет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо керівництва АМК, підкресливши, що голова Антимонопольного комітету призначається Верховною Радою за поданням Президента України.

«Ми півроку чекаємо на визначення кандидатури і голосування. І я вважаю, що нам в останній тиждень (сесії ВР – УНІАН) необхідно зробити всі кадрові призначення, і головне – по Антимонопольному комітету», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня парламент звільнив Олексія КОСТУСЄВА з посади голови АМК.

18 червня Кабінет міністрів призначив Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Антимонопольного комітету. До цього О.МЕЛЬНИЧЕНКО був першим заступником голови АМК.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував розпорядження Кабінету міністрів від 18 червня про призначення О.МЕЛЬНИЧЕНКА в.о. голови Антимонопольного комітету України.

В.ЮЩЕНКО вважає таке рішення Кабміну неконституційним. Президент нагадав, що участь Кабінету міністрів у вирішенні кадрових питань діяльності АМК за Конституцією України зводиться лише до внесення прем`єром у Верховну Раду подання Президента про кандидатуру на посаду голови Антимонопольного комітету (пункт 12 частини 1 статті 85 Конституції).

Таким чином, на думку глави держави, Кабмін, вирішивши питання про тимчасове виконання обов`язків голови АМК, вийшов за межі повноважень, визначених для нього Конституцією України, діяв у спосіб, який не передбачений ані Основним Законом держави, ані діючими законами.

Президент також звернувся до Конституційного Суду України з проханням розглянути питання щодо конституційності розпорядження про тимчасове покладання виконання обов`язків голови Антимонопольного комітету на О.МЕЛЬНИЧЕНКА.