Богатирьова радить Крілю провести кастинг

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА не має наміру виходити з Партії регіонів, а голові «Єдиного Центру» Ігорю КРІЛЮ радить провести кастинг кандидатів на посаду майбутнього лідера партії.

Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила в інтерв`ю журналу «Корреспондент» (№25(314) від 5 липня 2008 року), відповідаючи на запитання, як вона сприймає пропозицію лідера партії «Єдиний Центр» Ігоря КРІЛЯ очолити цю партію в майбутньому.

Вона підкреслила, що хоча сповідує «центристські підходи і центристську ідеологію в політиці, я б Ігорю КРІЛЮ відповіла так: я бажаю йому провести хороший кастинг перед тим, як відбудеться перший засновницький з`їзд, на якому буде обраний голова партії».

При цьому вона додала, що як член Партії регіонів, «у якої є також центр, - центр ухвалення відповідних рішень, свою подальшу політичну діяльність планую з Партією регіонів».

Відповідаючи на запитання, як складаються її стосунки з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після переходу на роботу в РНБО, Р.БОГАТИРЬОВА відповіла, що «стосунки стабільні, ніяких складнощів немає». За її словами, вони обидва розділяють головні принципи: відповідальність за свої дії і дії своїх соратників перед виборцями, відповідальність за ситуацію в країні.

«Тому наші стосунки спрогнозовані й надалі», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.