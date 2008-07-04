ЦВК отримала рішення з'їзду БЮТ щодо Рибакова

Рішення міжпартійного з`їзду БЮТ щодо позбавлення Ігоря РИБАКОВА депутатських повноважень надійшло у Центральну виборчу комісію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

На запитання, коли це питання розглядатиметься, у Центрвиборчкомі відповіли: “Сьогодні точно не розглядатиметься”.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

30 червня з’їзд БЮТ позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата.

Учора, 3 липня, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що у вівторок, 8 липня, до присяги буде приведено нового народного депутата від БЮТ замість Ігоря РИБАКОВА.

Сьогодні І РИБАКОВ повідомив журналістам, що звернувся з проханням до Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу за фактом фальсифікацій при ухваленні радою БЮТ рішення щодо позбавлення його депутатських повноважень (це рішення було затверджене міжпартійним з`їздом БЮТ – УНІАН).