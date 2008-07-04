Тимошенко боротиметься з металургами не домовленостями, а штрафами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує найближчим часом спільно з Національним банком України скласти перелік суднобудівних підприємств, які потребують кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час наради на Миколаївському суднобудівному заводі «Океан», присвяченої питанням розвитку суднобудування.

«Потрібно провести нараду в найближчий день і визначити підприємства, які справді потребують сьогодні кредитів і для яких можна використовувати, розвиваючи їх, тільки одну, а не подвійну заставу», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що має намір звернутися до Антимонопольного комітету України з проханням вивчити ціни українських металургійних підприємств.

«Я думаю, що тут ми позмагатися можемо, і, чесно кажучи, не домовленостями, а штрафами (через завищення ціни – УНІАН)», - сказала прем`єр.