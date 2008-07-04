Голова Харківської облради переплюнув Шерлока Холмса?

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО назвав безвідповідальною та безглуздою заяву голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА щодо його можливої причетності до загибелінародного депутата Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, заява С.СТОРОЖЕНКА розміщена на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

«Складно коментувати подібну нісенітницю, оскільки людина, роблячи таку гучну заяву, повинна її хоч чимось підтвердити. Васілій Вікторович повинен розуміти, що скоює кримінальний злочин, оскільки не повідомляє органам розслідування інформацію щодо вбивства, що в нього нібито є», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

За словами віце-губернатора, йому важко зрозуміти причину нічим не спровокованій агресії з боку голови Харківської облради.

«Просто соромно за такого керівника. Виявивши особливі схильності до розшуку, до оперативно-розшукової діяльності і маючи до того ж нагороди МВС, Василь Вікторович зробив все для того, щоб Шерлок Холмс просто відпочивав. Хочу розчарувати Васілія САЛИГІНА: в мене немає зв`язків у кримінальному світі, немає будинків, земель, магазинів, базарів, заводів, і я дуже пишаюся тим, що нічого не вкрав у харків`ян. Євген Кушнарьов трагічно загинув більше року тому, і влаштовувати танці на кістках цієї людини (як, втім, і на кістках будь-якого іншого померлого), на мій погляд, аморально», - зазначив С.СТОРОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня В.САЛИГІН заявив журналістам, що не виключає причетності С.СТОРОЖЕНКА до загибелі народного депутата Є.Кушнарьова й ініціюватиме його відставку з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації та першого віце-президента Федерації футболу України.

У свою чергу, заступник прокурора області Олег АНПІЛОГОВ заявив, що слідчі допитають В.САЛИГИНА.