У вбивстві Кушнарьова підозрюють заступника губернатора

Голова Харківської облради Василь Салигін підозрює заступника губернатора Харківської області Сергія Стороженка в причетності до вбивства Євгена Кушнарьова.

Про це він заявив журналістам у четвер ввечері, повідомляє Медіа Група "Об`єктив".

"Я не здивуюся, якщо в ході судового розгляду з`ясується, що причетність до цього вбивства має безпосередньо заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Михайлович Стороженко або ті його соратники або підлеглі, з якими він дуже тісно спілкувався на початку 90-х років", - сказав Салигін.

Голова Харківської облради додав, що в нього є підстави підозрювати Стороженка, але які саме, Салигін не сказав. При цьому зазначив, що має намір поділитися своєю інформацією зі слідством.

За словами голови Харківської облради, слідчим відомі не всі учасники полювання. З`ясувати це потрібно за допомогою спеціальної експертизи.

"Сьогодні технічна база дозволяє з кожного квадрата фіксувати наявність телефонних номерів, що були присутні на час події в цьому квадраті", - пояснив Салигін.

Стороженко заяву Салигіна називає нісенітницею, інших коментарів поки не дає.

Водночас заступник прокурора області Олег Анпілогов, що веде справу про вбивство Кушнарьова, заявив, що слова Салигіна зобов`язують прокуратуру опитати його.

"Такі заяви змушують прокуратуру опитати Салигіна в рамках розслідування кримінальної справи про вбивство Євгена Кушнарьова", - сказав Анпілогов.

Коментувати докладніше заяву Салигіна Анпілогов не став. Не коментує слова голови Харківської облради й адвокат родичів Кушнарьова В`ячеслав Стовба.

Як відомо, один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов загинув внаслідок вогнепального поранення під час полювання в січні 2006 року.

Українська правда