ЄС продовжив санкції проти Януковича. Богатирьова із санкційного списку виключена

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене в рамках засідання постійних представників країн-членів ЄС (COREPER).

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Рішення буде офіційно затверджене 4 березня на засіданні Ради ЄС та оприлюднене в Офіційному журналі 5 березня, після чого набере чинності.

Як відомо, Євросоюз запровадив санкції проти 18 колишніх українських високопосадовців 6 березня 2014 року.

5 березня 2015 року санкції були продовжені на рік для 14 з них, і на півроку - для Олени Лукаш, Сергія Клюєва, Дмитра Табачника та Віктора Януковича-молодшого.

5 червня Янукович-молодший, який загинув на Байкалі, із списків був виключений. Для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, і до 6 березня 2016 року - для Лукаш і Табачника.