ЄС продовжив санкції проти Януковича. Богатирьова із санкційного списку виключена
Євросоюз продовжив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його соратників ще на рік. При цьому екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова із санкційних списків виключена.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене в рамках засідання постійних представників країн-членів ЄС (COREPER).
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Рішення буде офіційно затверджене 4 березня на засіданні Ради ЄС та оприлюднене в Офіційному журналі 5 березня, після чого набере чинності.
Як відомо, Євросоюз запровадив санкції проти 18 колишніх українських високопосадовців 6 березня 2014 року.
5 березня 2015 року санкції були продовжені на рік для 14 з них, і на півроку - для Олени Лукаш, Сергія Клюєва, Дмитра Табачника та Віктора Януковича-молодшого.
5 червня Янукович-молодший, який загинув на Байкалі, із списків був виключений. Для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, і до 6 березня 2016 року - для Лукаш і Табачника.
EU amb have decided to extend the asset freeze on #Yanukovych & 15 of his assoc. will be in EU official journal on Sat. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 2, 2016