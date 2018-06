ЄС наступного тижня може розморозити активи Богатирьової - ЗМІ

Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

При цьому, за його словами, також може бути продовжене заморожування активів екс-президента Віктора Януковича і ще 16 колишніх чиновників.

"Дипломати Європейського союзу можуть домовитися продовжити заморожування активів Януковича та 16 інших (чиновників - УНІАН) на наступному тижні. Раїсу Богатирьову можуть виключити", - повідомив Йозвяк.

EU diplo may agree to prolong the asset freezes of #Yanukovych & 16 others next week. Raisa Bohatyriova might be removed. #Ukraine#Russia