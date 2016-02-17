ЄС наступного тижня може розморозити активи Богатирьової - ЗМІ
20:53, 17 лютого 2016Політика
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Дипломати країн ЄС можуть домовитися скасувати заморожування активів екс-міністра охорони здоров'я і віце-прем'єр-міністра України Раїси Богатирьової.
ЄС на наступному тижні може розморозити активи Богатирьової / Фото УНІАН
Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
При цьому, за його словами, також може бути продовжене заморожування активів екс-президента Віктора Януковича і ще 16 колишніх чиновників.
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"Дипломати Європейського союзу можуть домовитися продовжити заморожування активів Януковича та 16 інших (чиновників - УНІАН) на наступному тижні. Раїсу Богатирьову можуть виключити", - повідомив Йозвяк.
EU diplo may agree to prolong the asset freezes of #Yanukovych & 16 others next week. Raisa Bohatyriova might be removed. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 17, 2016
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