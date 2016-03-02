Савченко виступила проти її обміну на ГРУшників і пригрозила, що вирок їй виноситимуть посмертно

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала під час дебатів у Донецькому міському суді Росії.

«Якщо суд бере більше двох тижнів на винесення вироку, який і так продиктований зверху і давно написаний, то я оголошую суху голодовку із завтрашнього дня, і вирок ви будете виносити мені посмертно без мене», - сказала Савченко.

Вона наголосила, що не вважає за потрібне чекати будь-якого обміну.

Савченко заявила, що якщо Росія хоче обміняти двох винних ГРУшників на «одну невинну, то це занадто багато».

За її словами, російських військових потрібно міняти на Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

«Я не предмет торгу. Я невинна людина. Моя вина тут не доведена... Жодних обмінів, жодних торгів. У разі затягування часу я чекати не буду», - сказала вона.

Вона звернулася до суду з вимогою задовольнити пропозицію прокурорів про 23 роки позбавлення волі, щоб у них не було можливості оскаржити вирок і таким чином знову затягнути процес.

«Ви довели, що ви ні на що не здатні, ви показали, як Росія може осоромитися на прикладі однієї людини. Ви мене не зламали і не зламаєте ніколи. Тому давайте закінчуйте це в максимально короткі терміни. Я більше чекати не буду. Не ви мені життя давали і не ви власники над моєю долею», - сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

В середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

Сьогодні, 2 березня, держобвинувачення Росії зажадало в суді для Савченко 23 роки позбавлення волі в колонії загального режиму.