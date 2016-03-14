"Відродження" просить Президента негайно підписати закон про фінансування ПТУ

Про це на погоджувальній раді керівників парламентських фракцій заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

Йдеться про Закон № 3830-3 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної освіти».

«Ще 4 лютого Верховна Рада ухвалила Закон, яким ми зобов’язали Уряд виділити з Державного бюджету гроші на фінансування профтехосвіти. Цей закон підтримали 304 народні депутати. Минуло більше місяця. Закон було направлено на підпис Президенту ще 9 лютого, але він досі не підписаний», - сказав нардеп.

За словами Віктора Бондаря, можливості місцевих бюджетів, на які переклали фінансування ПТУ, обмежені, і не здатні взяти на себе ще й ці додаткові витрати.

«Через відсутність фінансування ПТУ з Держбюджету, педагоги не отримують зарплати, учні не мають стипендій. У двох ПТУ в місті Мукачевому за борги просто вимкнули газ. По всій країні проходять пікети працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів», - додав Віктор Бондар.