Рада пішла на перерву

Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду) (№4057) та законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини) (№3196).

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Обидва ці законопроекти були поставленні на включення до порядку денного двічі, але жодного разу це рішення не набрало навіть 200 голосів.

Після першого нерезультативного голосування депутати від “Народного фронту” зібралися біля парламентської трибуни і виступили, наголошуючи на необхідності включення цих законопроектів.

Після цього у сесійній залі тривали суперечки та обговорення цього питання.

Після другого нерезультативного голосування “Народний фронт” також обступив трибуну. Після цього голова Верховної Ради України оголосив перерву в засіданні парламенту - до 12.30.