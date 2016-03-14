У "Народному фронті" прокоментували можливість перебування в коаліції без прем'єрства Яценюка

Про це сказала заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, відповідаючи на запитання: "Чи готовий "Народний фронт" працювати в коаліції без прем’єра Яценюка".

Вона зазначила: "Ми будемо розглядати таку можливість. Це цілком реально. Ми завжди були послідовними партнерами, для яких найголовніше було –стабільність в Україні".

За її словами, сьогодні фракція "БПП" заявила, що вони готові взяти на себе відповідальність, "і очевидно треба пропонувати дуже конкретно, бо розпочинати процедуру відставки уряду, не пропонуючи нічого взамін і не маючи працюючого формату коаліції в парламенті - це безвідповідальна позиція".

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"Я думаю, що наші колеги сьогодні повинні заявити конкретно, який формат коаліції вони бачать. Ми готові розглядати, звісно, можливість залишатися в коаліції", - сказала Сюмар. За її словами, "ми дійсно завжди себе позиціонували як державницька політична сила, і якщо ми говоримо, що зараз не час дестабілізувати - ми далі будемо працювати на конструктивну стабільність, але конкретно наші партнери повинні заявити під кого, яка коаліція, хто прем’єр, яка програма цього прем’єра і цього уряду, і хто готовий виконувати цю програму".