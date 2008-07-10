500 людей вийшли з Партії регіонів

Близько 500 членів сєвєродонецької міської організації Партії регіонів заявили про вихід з партії. Про це «Обкому» повідомив Андрій Бодров, заступник мера Сєвєродонецька, депутат Луганської облради.

«Близько 500 чоловік вже поклали партійні квитки, деякі територіальні осередки міста ліквідовані, оскільки число їх членів зменшилося більш ніж на 90%», – повідомив Бодров.

За словами Андрія Бодрова, масовий вихід з партії – це реакція на тиск з боку політради Луганської обласної організації Партії регіонів. З партії виключили главу фракції ПР в міськраді Юрія Головка і самого Андрія Бодрова. Це помста за позицію депутатів сєвєродонецької міськради і мера Володимира Грицишина: під час підготовки сєвєродонецького з`їзду-2 депутати відмовлялися надати для скандального заходу Льодовий палац.

Потім сєвєродонецькі регіонали направили клопотання про вихід з підпорядкування Луганської обласної організації. Але клопотання не було задоволено.

За словами Андрія Бодрова, лідер сєвєродонецьких регіоналів Юрій Головко не згоден з виключенням з партії, він написав апеляцію на ім`я контрольно-ревізійної комісії. Справа Головка розглядатиметься на засіданні ревізійної комісії під керівництвом Миколи Азарова.