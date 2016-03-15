Вечірнє засідання ВР достроково закрито

Як передає кореспондент УНІАН, на вечірньому засіданні не було ухвалено жодного рішення, оскільки між депутатами продовжилося протистояння в питанні щодо включення до порядку денного двох законопроектів, на розгляді яких наполягає фракція “Народний фронт”, № 4057 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду)» та № 3196 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини)».

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Фракція "Народний фронт" і ще ряд депутатів з інших фракцій заблокували трибуну після того, як парламент, голосуючи кілька разів, так і не включив до порядку денного ці законопроекти.

Не підтримали рішення про включення до порядку денного цих законопроектів, зокрема, фракція "Опозиційний блок", "Батьківщина", групи "Відродження" і "Воля народу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Гройсман достроково закрив ранкове засідання парламенту, оскільки ВР не набрала 226 голосів для включення до порядку денного законопроектів, на яких наполягала фракція "Народний фронт": про внесення змін у Кримінальний процесуальний кодекс та інші закони України, які стосуються невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, а також щодо особливостей обігу в дохід держави грошових коштів, цінностей до ухвалення вироку суду. Депутати з фракції "Народний Фронт" заблокували трибуну парламенту, вимагаючи все-таки включити ці законопроекти до порядку денного.