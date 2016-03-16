"Ми не визнаємо переділ кордонів силою у 21-му столітті": США знову закликали Росію повернути Крим Україні

З нагоди дворічної річниці російськоїанексії Криму прес-секретар Державного департаменту Джон Кірбі розповсюдив заяву, в якій підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє Голос Америки.

«Сполучені Штати не визнають російський «референдум» 16 березня 2014 року, як і не визнають спробу анексії Криму, що порушує міжнародне законодавство», – йдеться в документі зовнішньополітичного відомства США.

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Кірбі підкреслив, що з моменту окупації Криму нова «влада» пригнічує незгодних, релігійні та етнічні меншини, особливо кримських татар та етнічних українців.

«Неурядові організації та незалежні ЗМІ все ще примушують до мовчання або виганяють, а міжнародним спостерігачам відмовлено в доступі на півострів», – сказано в заяві Держдепартаменту.

«Ми не визнаємо переділ кордонів силою у 21-му столітті, – зазначив Кірбі. – Санкції, введені після анексії Криму, залишаться в силі, поки окупація триватиме. Ми знову закликаємо Росію покласти край окупації та повернути Крим Україні».