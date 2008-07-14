Екіпаж "Леманн Тімбер" вирішив втекти з нещасливого судна

Екіпаж суховантажа "Леманн Тімбер", що терпить аварію в Індійському океані неподалік від узбережжя Омана, ухвалив рішення про евакуацію, повідомляє в неділю увечері ."Морской Бюллетень - Совфрахт". Як зауважує видання, приводом для такого рішення стали відсутність достатньої кількості провіанту на борту, несприятливі погодні умови, а також поганий стан здоров`я деяких членів екіпажа.

Зокрема, про таке рішення екіпажа капітан корабля повідомив командира американського катера "Монсон", який був раніше направлений на допомогу дрейфуючому суховантажу і до вечора неділі вже дістався до місця призначення. Командир катера, у свою чергу, поки не схвалив рішення екіпажа судна, відзначивши, що така ситуація "вимагає узгодження", пише Лента.ру.

Тим часом, як повідомляє видання, власник судна виступає проти евакуації екіпажа, оскільки у відсутність людей врятувати суховантаж буде практично неможливо. Судновласник наполягає на тому, щоб екіпаж дочекався направленого до судна буксира "Дубай Мун", прибуття якого очікується в другій половині 15 липня.