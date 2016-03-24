Чубаров: У Криму панує атмосфера страху - BBC
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав світове співтовариство не забувати про порушення прав людини в анексованому Криму.
Чубаров сказав, що "деокупація" Криму відбудеться набагато швидше, ніж вважають у Кремлі, повідомляє "ВВС Україна".
За його словами, протягом двох років, що минули з часу анексії українського півострова Росією, в Криму поширилася атмосфера страху.
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Чубаров також зазначив, що переслідування кримських татар російською владою стало прямим наслідком того, що громада послідовно і рішуче виступила в лютому 2014 році на захист територіальної цілісності України.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначенню.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.