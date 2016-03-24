Чубаров: У Криму панує атмосфера страху - BBC

Чубаров сказав, що "деокупація" Криму відбудеться набагато швидше, ніж вважають у Кремлі, повідомляє "ВВС Україна".

За його словами, протягом двох років, що минули з часу анексії українського півострова Росією, в Криму поширилася атмосфера страху.

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Чубаров також зазначив, що переслідування кримських татар російською владою стало прямим наслідком того, що громада послідовно і рішуче виступила в лютому 2014 році на захист територіальної цілісності України.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.