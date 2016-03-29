Томбінський: ГПУ не продемонструвала прогресу в розслідуванні діяльності посадовців режиму Януковича

Про це йдеться у заяві Томбінського, переданій агентству УНІАН Представництвом ЄС в Україні.

Дипломат висловив велике занепокоєння щодо всіх новин, які надходять з Генеральної прокуратури України впродовж останнього часу.

Так, за його словами, у Генпрокуратурі все ще спостерігається "відсутність відчутних результатів у розслідуванні серйозних справ, включаючи драматичні події у Києві та Одесі на початку 2014 року, щодо діяльністі високопосадовців з минулого режиму, які були включені у санкційний список у відповідності до запиту української влади, а також розслідувань щодо високопосадовців у самій Генеральній прокуратурі".

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"Ті прокурори, які вважалися спрямованими на процес реформ, залишили Генпрокуратуру або іншим чином були позбавлені можливості проводити розслідування та реформи. На жаль, висловлені громадянським суспільством, експертами та міжнародною спільнотою у цьому відношенні занепокоєння були проігноровані", - заявив Томбінський.