СБУ надала охорону депутату Войціцькій
13:09, 31 березня 2016Політика
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СБУ надала охорону народному депутату з фракції "Самопоміч" Вікторії Войціцькій.
Войціцькій надали охорону / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
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"Ми надали їй охорону", - сказала вона, зауваживши, що це зроблено за заявою Войціцької.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня депутат від "Самопомочі" Войціцька заявила про замах на її життя. У двір будинку депутата невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю.
Генпрокуратура повідомила, що за фактом вчинення терористичних дій стосовно Войціцької відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").
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