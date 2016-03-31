СБУ надала охорону депутату Войціцькій

13:09, 31 березня 2016
Політика
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СБУ надала охорону народному депутату з фракції "Самопоміч" Вікторії Войціцькій.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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"Ми надали їй охорону", - сказала вона, зауваживши, що це зроблено за заявою Войціцької.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня депутат від "Самопомочі" Войціцька заявила про замах на її життя. У двір будинку депутата невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю.

Генпрокуратура повідомила, що за фактом вчинення терористичних дій стосовно Войціцької відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").

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