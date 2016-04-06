Пєсков упевнений, що справа Савченко не псує імідж Путіна

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде Кремль якось реагувати на сухе голодування Савченко, оскільки негатив у ЗМІ буде на президенті РФ, і будуть її примусово годувати, що б з нею нічого не трапилося.

"Я хочу не погодитися, що якийсь негатив у цьому зв'язку буде на президенті Росії. Не потрібно пов'язувати і асоціювати злочин, вчинений і визнаний судом РФ у вигляді причетності до вбивства російських журналістів, з президентом Росії", - сказав Пєсков.

"Що стосується умов утримання ув'язнених у пенітенціарній системі нашої країни, то є певні правила, які - у мене немає сумнівів – дотримуються щодо всіх в'язнів, включаючи пані Савченко", - додав прес-секретар Путіна.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні незаконно засуджена в Росії Савченко почала сухе голодування.

22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.

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