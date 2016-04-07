Міклош назвав умови, за яких погодиться очолити Мінфін

Іван Міклош, якого Володимир Гройсман хотів би бачити в кріслі міністра фінансів, якщо очолить Кабмін, розповів про умови, на яких він погодився б зайняти цю посаду. Інтерв'ю з Іваном Міклошем опублікувало видання "Новое время".

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"Я дав попередню згоду стати міністром фінансів, але висунув свої умови. Їх три. Перша стосується збереження словацького громадянства, друга — програми майбутнього уряду, третя — його складу. Мені дуже важливо, щоб уряд був зорієнтований на реформи і був антикорупційним", - зазначив Міклош.

При цьому він вважає, що у роботі на цій посаді йому може перешкодити недостатній рівень російської мови: "Я розумію майже все, що пишеться і говориться російською, але моя усна мова не дуже хороша. А з перекладачем брати участь у дебатах складно. Це, до речі, причина, через яку я, можливо, відмовлюся від посади міністра фінансів. У будь-якому випадку я розглядаю себе лише як тимчасову кандидатуру на короткий термін".

Як повідомляв УНІАН, Гройсман як претендент на посаду прем'єр-міністра заявив, що хоче, щоб у його уряді міністром фінансів був колишній віце-прем'єр Словаччини Іван Міклош, який зараз є радником міністра фінансів Наталії Яресько з питань податкової системи, децентралізації і загальної реорганізації державних фінансів.

У той же час, за даними ЗМІ, Міклош не хоче відмовлятися від словацького громадянства, а згідно українського законодавства іноземець з громадянством іншої країни не може бути міністром.

Повний текст інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое время".