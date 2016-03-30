Гройсман вніс до Ради законопроект про дозвіл словацькому екс-міністру очолити Мінфін без громадянства України

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту (№4333) є голова ВР Володимир Гройсман.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до законів "Про Кабінет міністрів України", "Про державну таємницю", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про запобігання корупції" щодо запровадження тимчасово, на період до 1 травня 2017 року, призначення на посаду міністра фінансів України іноземця із числа колишніх глав, членів урядів іноземних держав.

Згідно із законопроектом, для зайняття цієї посади іноземець з числа колишніх глав, членів урядів іноземних держав має володіти державною мовою або розуміти її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків. Спеціальна перевірка стосовно такої особи при призначенні на посаду міністра не проводитиметься.

Законопроектом передбачається, що зазначений іноземний громадянин може перебувати на посаді міністра фінансів України строком до одного року. Якщо протягом одного року такий іноземець не набуде громадянства України, він підлягатиме звільненню з посади міністра. У разі ж набуття ним протягом одного року з дня призначення на посаду міністра громадянства України він продовжуватиме здійснювати повноваження міністра до припинення його повноважень у встановленому законом порядку.

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Законопроектом також вирішуються питання щодо підстав перебування такого іноземця в Україні та забезпечення доступу до державної таємниці для виконання ним обов'язків за посадою.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман як претендент на посаду прем’єр-міністра заявив, що хоче, щоб у його уряді міністром фінансів був колишній віце-прем’єр Словаччини Іван Міклош, який зараз є радником міністра фінансів Наталії Яресько з питань податкової системи, децентралізації і загальної реорганізації державних фінансів.

Водночас, за даними ЗМІ, Міклош не хоче відмовлятися від словацького громадянства, а згідно з українським законодавством, іноземець з громадянством іншої країни не може бути міністром.