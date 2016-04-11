Меркель подякувала Яценюку за роботу на посаді прем'єра

Про це повідомили у прес-службі Кабміну.

Так, Меркель подякувала главі українського уряду за партнерство, високий рівень взаємної довіри та ефективну співпрацю між Україною та Німеччиною.

Читайте такожГройсману передали заяву Яценюка про відставку

Крім того, федеральний канцлер запевнила Яценюка у незмінності подальшої підтримки України у справі національних політичних та економічних перетворень, успішного виконання Мінських домовленостей, а також забезпечення стабільності та процвітання України.

У свою чергу Яценюк подякував за виняткову підтримку Німеччини, яку Україна відчуває на шляху реформ, а також високо оцінив ключову особисту роль Меркель у консолідації світової спільноти на підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.