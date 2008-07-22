Ющенко поскаржився до КС одразу на дві постанови Тимошенко

До Конституційного Суду України надійшли конституційні подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики» від 18 червня 2008 року № 558 і «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» від 17 квітня 2008 року № 394.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згадані подання глави держави надійшли до КС 21 липня.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня В.ЮЩЕНКО своїми Указами зупинив дію зазначених постанов Кабінету міністрів, при цьому постанову «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» Президент зупиняє вдруге.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України постановою №394 від 17 квітня 2008 року затвердив порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів. Ця постанова була прийнята після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7 квітня своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів» та звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність цієї постанови Кабміну.

10 квітня Кабмін рейтинговим голосуванням затвердив порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів з урахуванням рекомендацій Президента України.

Згідно з постановою уряду, порядком визначено процедуру підготовки, організації та проведення у 2008 році земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або надання права на їх оренду, крім земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації, земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення.