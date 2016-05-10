Штайнмаєр очікує від сторін чітких зобов'язань щодо виконання Мінських угод

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

Штайнмаєр, говорячи про завтрашню зустріч "нормандської четвірки", заявив: "Нам необхідне виразне зобов'язання щодо реалізації Мінського процесу".

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Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії зберуться завтра, 11 травня, в Берліні для консультацій щодо стану виконання Мінських угод.