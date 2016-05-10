Штайнмаєр очікує від сторін чітких зобов'язань щодо виконання Мінських угод
19:45, 10 травня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що очікує від усіх сторін чітких зобов'язань щодо виконання Мінських угод.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.
Штайнмаєр, говорячи про завтрашню зустріч "нормандської четвірки", заявив: "Нам необхідне виразне зобов'язання щодо реалізації Мінського процесу".
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Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії зберуться завтра, 11 травня, в Берліні для консультацій щодо стану виконання Мінських угод.
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