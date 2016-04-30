Наступна зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" відбудеться 11 травня в Берліні

Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" відбудеться 11 травня в Берліні.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив виданню Welt am Sonntag, передає DW.

"Я вважаю за необхідне наново вдатися до руйнування блокади між Києвом та Москвою", - заявив Штайнмаєр.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції, зокрема, обговорюватиметься питання підготовки до місцевих виборів на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу. Окрім того, планується обговорити пропозиції ОБСЄ щодо стабілізації режиму тиші в зоні конфлікту на сході України.

"Перемир'я знову стає крихкішим. Кількість порушень режиму тиші та кількість жертв зростають все швидше", - сказав Штайнмаєр.