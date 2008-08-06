42 депутати подали заявки на отримання квартир в Києві

42 парламентарії подали заявки на отримання квартир в Києві, повідомили «Делу» в апараті Верховної Ради. Згідно із законом про статус народного депутата, поліпшити свої житлові умови за державний кошт може кожен обранець, не прописаний у столиці.

Крім того, якщо з якоїсь причини іногородній депутат не бажає отримати квартиру, він може претендувати на її грошовий еквівалент. У шостому скликанні Верховної Ради цією можливістю скористалися вісім народних депутатів.

В апараті парламенту відмовилися надати перелік нардепів, які стали в чергу на житло або подали заявки на отримання грошової компенсації. Чиновники послалися на конфіденційність цієї інформації. Крім того, вони залишили в таємниці місце і дати розселення депутатів, вартість житла і суми грошових компенсацій.

Житло для депутатів будує Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради. Тому держбюджету депутатські квартири повинні обійтися за собівартістю. Проте не цього року: за даними апарату парламенту, з квітня 2007 року будівництво житла для народних депутатів не ведеться.

Ймовірно, через це Верховній Раді доведеться купувати депутатське житло на ринку. Сьогодні в престижних районах столиці, де зазвичай селять нардепів, ціна одного «квадрата» не опускається нижче 2500 доларів. Переважно депутати-новосели претендують і отримують трикімнатні квартири, середня площа яких складає не менше 100 квадратних метрів.

Таким чином, придбання житла в столиці для 42 парламентаріїв може коштувати приблизно 50 мільйонів гривень. Ще близько 4 мільйонів гривень можуть одержати вісім парламентаріїв, які бажають одержати грошові компенсації.

Поки не зрозуміло, з якої бюджетної графи парламент зможе виділити такі суми. У кошторисі витрат на діяльність Верховної Ради на 2008 рік, який було прийнято в березні цього року, повною мірою профінансовані тільки компенсації депутатам. На ці цілі заплановано 10 мільйонів гривень.

Ще 15 мільйонів будуть витрачено на проектування нових депутатських квартир. Більше 6 мільйонів гривень підуть на капітальний ремонт житлових будинків Верховної Ради і їх обслуговування. А графа витрат на розселення депутатів у власні квартири в парламентському кошторисі передбачена не була.

У Верховній Раді шостого скликання 115 народних обранців, які не мають свого житла в столиці. Всі вони зараз проживають у двох готелях — «Київ» і «Україна». Оренда одного номера на добу обходиться державі в 450 гривень (162 тисячі гривень на рік).