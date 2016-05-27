Порошенко: Судова реформа є складовою умов співпраці України з МВФ та ЄС

Про це він заявив на засіданні Ради з питань судової реформи, учасники якого обговорювали проект змін до Конституції України в частині проведення судової реформи, а також проект нового закону «Про судоустрій та статус суддів», йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

«Президент зазначив, що цей документ (проект змін до Конституції України в частині правосуддя - УНІАН) – величезний плід спільної роботи, до розробки якого були залучені народні депутати, експерти, правники, судді, громадські активісти. Цей проект дозволить зробити надзвичайно важливі кроки щодо відновлення довіри до судової влади, побудувати в Україні незалежну судову систему, зробити фундаментальну реформу і здійснити мрію і надію мільйонів українців про відновлення справедливості, доступне правосуддя та чесний і справедливий суд», - йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що проектом пропонується формування триланкової судової системи, створення Верховного суду, в якому зможуть взяти участь через конкурс чесні судді, а також адвокати та науковці.

«На сьогоднішній день відбувається деполітизація судочинства. Верховна Рада, політичні партії нарешті не матимуть жодного впливу при призначенні суддів. Президент теж позбавляється цього права. У нього залишаються лише церемоніальні функції», - цитує слова глави держави його прес-служба.

Читайте такожУкраїна на шляху до скасування віз досягла реального прогресу – євродепутат

Порошенко назвав конституційні зміни революційною реформою, про яку мріяли багато років і яка має підтримку світової спільноти.

Президент зазначив, що, попри те, що судова реформа є складовою умов співпраці з Міжнародним валютним фондом та ЄС, в питанні її проведення наша держава має в першу чергу керуватися власними інтересами.

«Це потрібно робити незалежно від того, чи є це у вимогах МВФ, чи немає, чи є це у вимогах безвізового режиму, чи немає. Ми це робимо не для європейців, безвізового режиму, МВФ, не заради кредитів. Ми це робимо для України. І мені приємно відчувати, що ми є однодумцями», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко запропонував Верховній Раді у червні ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя.