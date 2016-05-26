У Раді Європи закликали Україну успішно завершити судову реформу

Відповідна заява генсека РЄ розповсюджена у четвер.

"Я хотів би закликати українську владу вжити всі необхідні кроки, які ще залишилися, щоб довести судову реформу до успішного завершення, згідно з очікуваннями українського народу і відповідно до європейських стандартів. Необхідний подальший прогрес для досягнення стабільності в країні і відновлення громадської довіри до судової системи. Судова реформа також є передумовою для успішного проведення реформ в інших сферах, включаючи економічне зростання і перспективи для іноземних інвестицій", - заявив Ягланд.

Генсек РЄ констатував, що у розвитку оновленої правової бази для судової системи разом з прийняттям стратегічних політичних документів був досягнутий значний прогрес. При цьому він вказав, що були прийняті нові закони про прокуратуру, щодо агентства по боротьбі з корупцією, про поліцію і про Державне бюро розслідувань. "Вони можуть прокласти шлях для подальших необхідних структурних і процедурних змін у системі правосуддя. Рада Європи готова продовжити і без того активну підтримку цього процесу, спираючись на свій досвід і поради", - наголосив він.

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На переконання Ягланда, вирішальне значення мають ефективне функціонування новостворених антикорупційних інституцій, подальше вдосконалення системи безоплатної юридичної допомоги, а також вдосконалення виконання національними судами постанов і рішень ЄСПЛ.

"Більшість з досягнутих результатів будуть залишатися крихкими, якщо їх не закріпити в Конституції, яка повинна стати основою національної єдності. Процес реформування потребує міцної конституційної основи. Тому прийняття проекту змін до Конституції, підготовлений Конституційною комісією та поданий президентом Порошенком у Верховну Раду є важливим і вирішальним кроком на шляху до успішної реформи", - наголосив генсек РЄ.

При цьому він запевнив, що Рада Європи "є і буде залишатися на боці України і її народу у той час, як країна приймає важливі заходи для створення повністю незалежної, ефективної та професійної судової системи".