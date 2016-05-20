ОБСЄ розглядає можливість введення озброєної місії на Донбас і готова співпрацювати з "народною поліцією" - генсек

Про це заявив генеральний секретар організації Ламберто Дзаннієр в інтерв’ю агентству Associated Press, інформує "Радіо свобода".

За його словами, місія могла б включати сотні озброєних людей. Зараз на сході України без зброї працюють спостерігачі ОБСЄ, які стежать за дотриманням перемир’я.

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Генеральний секретар ОБСЄ наголосив, що зміна формату місії, про яку просив президент України Петро Порошенко, можлива тільки за згодою обох сторін конфлікту на Донбасі. На думку високопосадовця, поліцейська місія ОБСЄ могла б працювати спільно із загонами так званої «народної поліції», щоб гарантувати безпеку виборів.

Київ підтримує відправлення збройної поліцейської місії на Донбас, Москва і бойовики виступають проти.

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Українська влада неодноразово заявляла, що вибори на непідконтрольних їм територіях можуть відбутися тільки після розгортання міжнародної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, виведення звідти російських військових і техніки, відновлення українського контролю над східним кордоном.

Київ і країни Заходу звинувачують Москву в тому, що вона надає підтримку бойовикам на сході України, надсилаючи туди військовослужбовців і зброю. Росія відкидає ці звинувачення.