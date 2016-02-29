Україна в ООН закликала посилити міжнародну присутність на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко сьогодні на засіданні Радбезу ООН.

«Необхідна активніша міжнародна присутність для забезпечення безпеки на місці (Донбасі - УНІАН), а також повинна здійснюватися місія ОБСЄ. Ми вітаємо продовження мандата місії на прохання України», - зазначив Єльченко.

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«Ми запросили розмістити (на Донбасі - УНІАН) операцію миротворців ООН - ця пропозиція залишається в силі», - заявив він.

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При цьому він підкреслив, що необхідно підвищення можливості місії ОБСЄ і підкріплення її діяльності спеціальної поліцейської місії під егідою ОБСЄ, що могло б стати ефективним засобом для того, щоб привнести мир на Донбас.

«Ми вважаємо, що неконтрольований сегмент російсько-українського кордону робить лише обмеженими вплив міжнародних заходів, оскільки збройні угруповання, які отримують зброю, можуть прибувати з Росії», - додав постпред України в ООН.