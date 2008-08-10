Україна обіцяє не пустити кораблі ЧФ з Грузії назад у Крим

Україна застерігає російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Росії в конфлікті у Південній Осетії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України щодо ситуації у Південній Осетії (Грузія).

“З метою запобігання виникненню обставин, за яких Україна може бути втягнута у збройний конфлікт та військові дії через участь у них військових формувань ЧФ РФ, що тимчасово базуються та дислокуються на території України, українська сторона залишає за собою право відповідно до норм міжнародного права та законодавства України заборонити повернення на територію України до розв’язання конфлікту кораблів та суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях”, – йдеться у заяві.

Також Україна висловлює стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою та підписанням Угоди про участь ЧФ РФ, що дислокується на території України, у конфліктних ситуаціях.

За наявною в МЗС України інформацією, 9 серпня 2008 року із Севастополю вийшла оперативна група кораблів Чорноморського Флоту Російської Федерації на чолі з Командувачем ЧФ РФ О.КЛЕЦКОВИМ.

За повідомленням російської сторони, кораблі прямують до Новоросійська. До складу цієї групи входять ракетний крейсер „Москва”, ВПК „Сметливый”, МПК „Муромец” і „Александровец”, два ракетних катера, морський транспорт „Генерал Рябиков” і рятувальне судно „Эпрон”.

8 серпня 2008 року до Новоросійська вирушив ВДК „Ямал”. Крім того, велика група кораблів ЧФ РФ, дислокованих у Севастополі, взяла участь у стратегічних навчаннях „Кавказ - 2008” і залишилася в районі Новоросійська.

Як повідомляв УНІАН, угруповання кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії, зокрема флагман флоту ракетний крейсер «Москва», прибули сьогодні в східну частину Чорного моря, до морського кордону з Грузією.