Голова Вищого адмінсуду і його заступник ідуть у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, Нечитайло повідомив, що його заява про відставку вже була розглянута на секції Вищої ради юстиції.

Говорячи про мотиви свого рішення піти у відставку і небажання брати участь у конкурсі, Цуркан зазначив: "Я був у числі тих суддів, з якими пов'язувалося створення Вищого адмінсуду. І в мене немає бажання, щоб мене пов'язували з його закриттям. Маючи 30 років стажу, я прийняв рішення подати у відставку. Мабуть, треба давати дорогу молодим".

Разом з тим обидва судді заявили, що залишають свої посади не для того, щоб зберегти суддівські пенсії в разі, якщо вони не пройдуть конкурс.

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Цуркан зауважив, що пенсія за суддею залишається, незалежно від того, піде він у відставку чи братиме участь у конкурсі.

"Непроходження конкурсу не становить жодного негативу для судді", - сказав Цуркан.

Ще один заступник голови ВАСУ - Михайло Смокович - повідомив, що братиме участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду, який буде створюватися у рамках судової рефоми.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Верховна Рада України ухвалила президентський закон про судоустрій і статус суддів.

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Законом, серед іншого, встановлено, що систему судоустрою становлять місцеві суди, апеляційні суди та Верховний суд, який є найвищим судом у системі судоустрою.

З дня початку роботи Верховного суду Верховний суд, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку.

Судді новоствореного Верховного суду мають бути призначені за результатами конкурсу.