Ми не маємо права піти на поводу в популістських сил - експерт

«Треба продовжувати діяти на консолідацію нинішньої парламентської коаліції, на підтримку нинішнього уряду, на підтримку реформ, які анонсовані, які потрібно продовжувати. Це болючі речі, але вони необхідні для України. Для нашого розвитку, для протидії популістам і для протидії Кремлю», - зазначив експерт.

Данило Лубківський наголосив, що останні події у зоні зіткнення свідчать про наміри Російської Федерації продовжувати агресію проти України.

Читайте такожГройсман прокоментував блокування Ради: Це криза політичного жанру

«Росія не зупиняється. Останні заяви російських чиновників свідчать про те, що вони готують інформаційне тло для подальших провокацій під час серпня - традиційного місяця для російської агресії - потрібно про це пам’ятати», - зазначив він.

«Потрібно пам’ятати про те, що ми не маємо права піти на поводу в популістських сил, які можуть свідомо або несвідомо працювати на користь Кремля», - додав Данило Лубківський.

Він зазначив, що прем'єр-міністр України (2014-2016 рр), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк залишається в єдиній державній команді.

«Я маю на увазі в команді проукраїнській. Так само, як і люди, з якими він співпрацює. І нам потрібно коло людей, які мислять категоріями національними, державними, європейськими, потрібно щоразу збільшувати, розширювати це союзницьке коло. Тому що насправді перед цим колом стоїть дуже багато проблем - від популістів до корупції, від корупції до російської загрози. Тут потрібне, можливо, колосальне надзусилля усього українського політикуму. Якщо це вдасться – ми виживемо», - вважає Данило Лубківський.