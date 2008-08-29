Грузія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Росією
Завтра з Москви відкличуть усіх дипломатів
|Грігол Вашадзе
У Москві жалкують у зв`язку з рішенням Грузії. "Це не піде на користь нашим двостороннім відносинам", – заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. За його словами, Москва проти розриву дипломатичних відносин з Грузією.
Дипломат підкреслив, що після розриву дипвідносин вся відповідальність лягає на грузинську сторону.
Російські дипломати готові покинути Грузію, якщо повідомлення про розрив дипломатичних відносин між Росією і Грузією офіційно підтвердяться, заявив посол Росії в Грузії В.Коваленко.
Грузія готова вручити російському послові ноту про розрив дипломатичних відносин. "Як тільки ми одержимо інструкцію, ми викличемо посла Російської Федерації і передамо йому ноту, в якій повідомимо, що дія протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Грузією і Росією припиняє свою дію", - заявив заступник глави МЗС Грузії Грігол Вашадзе.