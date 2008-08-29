Грузія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Росією

Грузія розриває дипломатичні відносини з Росією через визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, - заявив заступник міністра закордонних справ Грігол Вашадзе. За його словами, це рішення остаточне. Завтра з Москви будуть відкликані всі грузинські дипломати.

У Москві жалкують у зв`язку з рішенням Грузії. "Це не піде на користь нашим двостороннім відносинам", – заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. За його словами, Москва проти розриву дипломатичних відносин з Грузією.

Дипломат підкреслив, що після розриву дипвідносин вся відповідальність лягає на грузинську сторону.

Російські дипломати готові покинути Грузію, якщо повідомлення про розрив дипломатичних відносин між Росією і Грузією офіційно підтвердяться, заявив посол Росії в Грузії В.Коваленко.

Грузія готова вручити російському послові ноту про розрив дипломатичних відносин. "Як тільки ми одержимо інструкцію, ми викличемо посла Російської Федерації і передамо йому ноту, в якій повідомимо, що дія протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Грузією і Росією припиняє свою дію", - заявив заступник глави МЗС Грузії Грігол Вашадзе.

"Эхо Москвы"